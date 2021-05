Zappacosta: “Conte ha dato qualcosa in più che ha permesso all’Inter di vincere il campionato”

Inter, il terzino Davide Zappacosta è stato autore di una buona stagione con il Genoa. Il calciatore non sa ancora cosa succederà nel suo futuro ma vista la sua duttilità potrebbe essere un’operazione low-cost per la società nerazzurra

INTER ZAPPACOSTA AGGIORNAMENTO/ Il terzino del Genoa Davide Zappacosta, questa sera sarà in campo a Cagliari con il suo Genoa nell’ultima giornata del campionato di serie A. Entrambe le due formazioni non hanno più nulla da chiedere alla stagione, mentre il giocatore non sa ancora cosa accadrà nel suo futuro. Il Chelsea lo ha dato alla squadra ligure in prestito secco e il calciatore ha ancora un anno di contratto con il club inglese. In questa annata, giocando spesso sulla fascia sinistra, anche se lui è un destro, è stato autore di 2 reti e 4 assist con 24 presenze. L’Inter, che non rinnoverà i contratti di Young e Kolarov, potrebbe fare un pensiero al terzino, anche se l’operazione low cost per il club nerazzurro dovrebbe essere il ritorno di Dimarco dal Verona, per poi investire sicuramente una cifra importante su un calciatore che come potenzialità possa avvicinarsi ad Hakimi, ma per la fascia sinistra. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

In ogni caso, Zappacosta ha già lavorato con Conte durante la sua permanenza al Chelsea e lo stesso giocatore sull’allenatore nerazzurro ha detto: “Antonio ha dato quel qualcosa in più che ha permesso all‘Inter di stravincere il campionato a sorpresa, perché la squadra da battere era ancora la Juventus. Spero che rimanga su una panchina in Italia“.