Da Lautaro a De Paul, le probabili formazioni della sfida di ‘San Siro’ Inter-Udinese valevole per la 38esima e ultima giornata di Serie A

L'Inter domani alle 15 ospiterà a 'San Siro' l'Udinese per la 38° e ultima giornata del campionato di Serie A. Si prospetta ampio turnover per la squadra di Antonio Conte, che comunque vorrà chiudere la stagione con una bellissima vittoria. Radu potrebbe prendere il posto di Handanovic in porta, D'Ambrosio e Ranocchia al posto di Skriniar e de Vrij e al fianco di Bastoni. Gagliardini e Sensi, invece, affiancheranno il regista Christian Eriksen. Sulle fasce Hakimi e Ashley Young, mentre in attacco non si cambia: sarà ancora Lukaku–Lautaro. Per l'Udinese non si tratta di una partita da 'parata'. I friulani vogliono fare infatti bella figura. Pochi cambi quindi per Gotti. Musso in porta, in difesa Becao, Bonifazi e un triplice dubbio: Samir, Zeegelaar e Nuytick per un posto da titolare. Sulle fasce molto probabilmente ci saranno Larsen e Molina, al centro Walace e De Paul: in attacco ancora ballottaggio tra Llorente e Okaka.

