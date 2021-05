Inter-Udinese, De Vrij: “È una giornata enorme, questo sorriso non si toglie più”

Inter-Udinese 5-1, il difensore Stefan De Vrij che oggi è rimasto in panchina e ha potuto comodamente assistere alla vittoria dei suoi compagni di squadra ha espresso tutta la felicità per lo Scudetto e ha fatto una dedica speciale

INTER-UDINESE 5-1 DE VRIJ/ Al termine della sfida dello stadio Meazza, valida per l’ultima giornata del campionato di serie A, che ha visto la squadra di Antonio Conte superare per 5-1 l’Udinese, il difensore Stefan De Vrij, che oggi è rimasto in panchina e ha guardato vincere i suoi compagni da una posizione privilegiata, è stato intervistato da InterTv. Queste le sue parole: “È una giornata enorme, questo sorriso non si toglie più. E’ una sensazione indimenticabile: sono questi gli obiettivi che abbiamo in carriera, quando li raggiungi è bellissimo“. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Gli hanno domandato a chi vuole dedicare questo importante trofeo e lui ha risposto: “Eccola lì, guarda quanto è bella“, indicando la propria ragazza.