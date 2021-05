Calciomercato Inter: il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere arrivato ad un punto di non ritorno. Il possibile epilogo in estate

A distanza di alcuni anni dal suo approdo all’Inter, non sembra essere stato ancora trovato un accordo per l’addio definitivo di Radja Nainggolan, attualmente in prestito al Cagliari. Il centrocampista di proprietà dei nerazzurri, che vuole chiudere la sua carriera in Sardegna dove molti anni fa l’aveva iniziata, spera però che questa volta si raggiunga l’accordo definitivo: cerchiamo di capire cosa potrebbe succedere in tre punti. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, arriva la conferma su Wijnaldum | Ma gli ostacoli non mancano

Calciomercato Inter, dal cartellino a Ladinetti: addio di Nainggolan in 3 punti

Il futuro di Radja Nainggolan passa da alcuni punti davvero fondamentali. Il centrocampista belga, assoluta priorità per il Cagliari, per il presidente dei rossoblù Tommaso Giulini deve essere confermato definitivamente dal club sardo. Per questo motivo sono stati avviati già i contatti con l’Inter ed è giunta anche la prima offerta per il giocatore, tenendo conto che ha il contratto in scadenza nel 2022, di 3 milioni di euro. Offerta ritenuta però troppo bassa dai nerazzurri.

LEGGI ANCHE>>> Inter, parte la caccia al nuovo sponsor | Non sarà cinese, i dettagli

Il Cagliari, comunque, potrebbe arrivare fino a 5 milioni: due subito più la rinuncia ai premi di Barella per lo Scudetto (circa due milioni). Un’operazione che potrebbe mettere d’accordo tutti e nella quale rientrerebbe anche un’opzione di acquisto per Riccardo Ladinetti (quest’ultima valida per 18 mesi ad una cifra di 2,5 milioni). L’ultima alternativa sarebbe quella della risoluzione del contratto tra la ‘Beneamata’ e l’ex Roma: opzione non improbabile.