Fontana: “Triplete Lombardia! In Champions League Inter, Milan e Atalanta”

Inter, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha voluto esaltare il campionato delle tre squadre lombarde che oltre ad essere tutte qualificate alla prossima Champions League hanno fatto una tripletta sul podio

INTER FONTANA DICHIARAZIONI TWITTER/ Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dopo i verdetti finali della serie A che hanno decretato tutte e tre le formazioni lombarde promosse alla prossima Champions League, con l’Inter prima, il Milan secondo e l’Atalanta terza, ha voluto esternare tutta la sua gioia tramite il suo sito ufficiale Twitter. Questo il suo messaggio: “Triplete Lombardia! In Champions League Inter, Milan e Atalanta a rappresentare l’Italia. Complimenti ai ragazzi in campo, alle società e a tutti i tifosi”. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Naturalmente i tifosi delle tre squadre, si augurano sia in un sorteggio benevolo, anche se bisogna dire che la squadra bergamasca nelle sue due precedenti partecipazioni è sempre riuscita a superare il girone e a disputare un quarto e un ottavo di finale, sia magari di riuscire ad essere ancora in Europa a febbraio.