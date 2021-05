Proposto un allenatore portoghese ex Inter per l’eredità di Antonio Conte

Gli occhi in casa Inter sono tutti puntati sul dopo Antonio Conte, che ha deciso di dire addio non accettando il piano di ridimensionamento di Suning. A tal proposito spunta una pista già nota al calcio italiano. Si tratta di Sergio Conceiçao, allenatore lusitano del Porto che ha peraltro eliminato la Juventus dalla Champions League agli ottavi di finale, offrendo complessivamente in stagione un gioco piacevole ed efficace allo stesso tempo. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Nessuna garanzia da Suning (anzi una)

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, Joao Mario-Sporting a titolo definitivo: le ultime

Calciomercato Inter, proposto Conceiçao per il dopo Conte: il retroscena

Conceiçao resta dunque in orbita Italia, nonostante sia sfumato il passaggio al Napoli paventato caldamente nei giorni scorsi, e poi smentito dallo stesso De Laurentiis. Indiscrezioni sostengono che l’agente Jorge Mendes lo abbia proposto anche all’Inter per raccogliere eventualmente l’eredità di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bye bye Lukaku | 173 milioni di euro

Conceiçao, peraltro ex nerazzurro, non è però un nome che scalda i cuori della dirigenza e dell’ambiente interista.