Jacobelli: ”Addio Conte, Suning obbligata a ridimensionare”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato a TMW Radio della situazione Inter-Conte: ”La società sta facendo delle scelte obbligate a causa dell’improvvisa e grave situazione finanziaria che ha colpito l’Inter. Suning deve compiere dei tagli per rientrare dai debiti e non mi stupirei se qualche big dovesse essere ceduto per cause di forza maggiore. Chi al suo posto? Allegri è un nome caldo ma potrebbe tornare anche alla Juventus” ha concluso.

