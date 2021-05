Simone Inzaghi è giunto a Milano nella giornata di ieri. Raccoglie la pesante eredità di Antonio Conte, che ha riportato lo scudetto dopo undici anni

Simone Inzaghi all’Inter, ormai manca davvero solo l’annuncio ufficiale. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, ieri il tecnico piacentino è sbarcato a Milano e firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino a giugno 2023 con opzione per un’altra stagione. Coi bonus il suo ingaggio potrà raggiungere i 5,5 milioni di euro. Per questioni burocratiche l’ufficialità dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana. L’erede di Conte porterà con sé il suo storico vice Massimiliano Farris, il collaboratore tecnico Mario Cecchi e il preparatore Fabio Ripert. Del ‘vecchio’ staff resteranno invece solo il preperatore dei portieri Bonaiuti, legatissimo come noto a Samir Handanovic e il nutrizionista Pincella.

Calciomercato Inter, ipotesi Radu con Inzaghi: le ultime

Non solo i vari Farris, Cecchi e Ripert, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ Inzaghi all’Inter potrebbe essere ‘seguito’ anche da uno dei suoi fedelissimi alla Lazio. Parliamo di Stefan Radu, difensore rumeno di 34 anni probabilmente ancora in scadenza a giugno coi biancocelesti. Nelle idee andrebbe a raccogliere l’eredità di Kolarov, agendo da vice Bastoni essendo un mancino, anche se sappiamo che l’Inter ha intenzione di non puntare su giocatori troppo in là con gli anni. Non è escluso, però, che per Radu – visto il forte legame col neo allenatore interista – possa venir fatta una eccezione. Staremo a vedere.