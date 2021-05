L’Inter svende: anche Sensi e Vecino in partenza

L’Inter svende: anche Sensi e Vecino in partenza

Sensi e Vecino si ritrovano ad essere tra gli uomini mercato più richiesti in uscita. Un po’ a sorpresa, entrambi possono aiutare le casse dell’Inter con ricavi forse inimmaginabili sino a poco tempo fa. Sull’ex Sassuolo ci sono addirittura due club ambiziosi come Shakhtar Donetsk e Fiorentina, club che potrebbero arrivare anche a 20 milioni di euro per contenderselo. Nonostante gli infortuni, Sensi è considerato un giocatore molto importante a livello europeo. Con lui può salutare anche Vecino, profilo che ad Inzaghi potrebbe dare una grossa mano: lo vuole Spalletti per il suo Napoli, prezzo fissato in 12 milioni di euro. Lo rivela La Gazzetta.

