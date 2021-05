L’Inter vorrebbe trattenere tutti i big compreso Alessandro Bastoni ma dall’estero insistono: maxi offerta e plusvalenza

Con una situazione societaria ancora da definire nel dettaglio, l’Inter ha già messo alle spalle la straordinaria vittoria dello scudetto di quest’anno. La priorità ora passa ai conti, con la società nerazzurra che potrebbe anche andare a sacrificare pedine importanti per contribuire a mettere le cose in ordine. La grande annata dei ragazzi di Conte ha fatto crescere il valore economico di larga parte della rosa, evidenziando in particolare l’exploit difensivo di un giovane come Alessandro Bastoni, attualmente i nerazzurri con maggior mercato anche a livello internazionale. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, assalto inglese a Bastoni: occhio alla plusvalenza

Alla luce della sua crescita sia in campo che conti alla mano, Alessandro Bastoni resta (nonostante il freschissimo rinnovo) tra i principali alla partenza insieme a Lautaro e Achraf Hakimi. Manchester City e Chelsea su tutte hanno nel mirino il centrale classe ’99, tifosissimo dell’Inter e intenzionato a restare. Col rinnovo di contratto andrebbe a prendere sui 2,5 milioni di euro più bonus fino a 4 totali, ma una grande offerta dal punto di vista dell’ingaggio potrebbe però indurlo a lasciare Milano.

Del resto anche lo stesso club di Suning resta aperto ad una sua eventuale cessione. Pagato circa 31 milioni di euro, ora Bastoni a bilancio pesa poco meno di 8 milioni, risultando quindi ancora più semplice da piazzare per far registrare un segno positivo nei conti. Un’offerta potenziale da 60 milioni, per esempio, consentirebbe all’Inter di mettere a referto una maxi plusvalenza intorno ai 50-53 milioni di euro.