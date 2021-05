Hakan Calhanoglu è ancora in scadenza di contratto con il Milan. Le ultime indiscrezioni di calciomercato lo accostano con forza all’Inter

In queste ore sta circolando una clamorosa indiscrezione secondo cui il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere all’Inter. Il trequartista turco è ancora in scadenza di contratto e, almeno ad oggi, è probabile che decida di fare come Donnarumma lasciando il Milan a costo zero. Milan ma non Milano, dato che secondo i rumores di queste ore può legarsi ai nerazzurri per prendere eventualmente il posto di Eriksen, non incedibile al pari degli altri big e che nelle sue ultime dichiarazioni alla danese ‘TV 2 Sport’ non ha dato certezze circa la permanenza ad Appiano. Diciamo che sorprenderebbe molto, anzi moltissimo il trasloco di Calhanoglu (per alcune fonti è diretto alla Juve) sull’altra sponda del Naviglio. E’ nota infatti l’intenzione del club di viale della Liberazione di ‘tagliare’ il monte stipendi e il turco vuole tra i 4 e i 5 milioni di euro netti, tra gli 8 e i 10 milioni di euro lordi. Senza contare che al momento non si registrano trattative per la cessione del sopracitato Eriksen, il cui ingaggio lordo sfiora i 10 lordi ‘grazie’ al famoso Decreto Crescita. e poi, in caso di addio del danese, non è detto che venga preso un altro calciatore, di certo non uno col medesimo grosso impatto sul costo del lavoro della società.

Calciomercato, Calhanoglu dal Milan all’Inter a zero: possibile tentativo dell’agente

Non escludiamo che Calhanoglu possa essere stato riproposto dal suo agente, se lo stesso ovviamente ancora in cerca di una nuova sistemazione per il suo assistito. Sistemazione che è difficile, per non dire impossibile, possa essere l’Inter.