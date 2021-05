Inter: Christian Eriksen a pochi giorni dall’inizio degli europei ha parlato dell’addio di Antonio Conte e del suo futuro in nerazzurro

Christian Eriksen, a pochi giorni dall’inizio degli europei di calcio, si è espresso su quanto accaduto negli ultimi giorni al mondo Inter, con Antonio Conte che ha lasciato la panchina dei nerazzurri nella quale, a breve, dovrebbe sedere Simone Inzaghi. Il centrocampista danese ha parlato in maniera chiara sia sul tecnico leccese che sul suo futuro alla ‘Beneamata’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen: “Io e Conte vedevamo il calcio in modo diverso”

Christian Eriksen, ai microfoni di ‘TV 2 Sport’, ha parlato dell’addio di Antonio Conte e del suo futuro all’Inter di cui discuterà con la società appena termineranno gli imminenti europei di calcio. Le sue parole:

“Addio Conte? È stata una grande sorpresa. È una cosa molto speciale vincere un campionato, è assurdo perché ho letto la notizia come hanno fatto tutti gli altri. Se n’è andato all’improvviso. Siamo sempre stati buoni amici. Lui vedeva il calcio in un modo, io in un altro. Ma personalmente non c’era niente su cui discutere. Si trattava di vincere ed è quello che abbiamo fatto. Sapevamo che avrebbe avuto una conversazione con il presidente”.

“È stato un vero choc calcistico, perché avevamo la sensazione non volesse andarsene adesso, non so esattamente come sia andata. Futuro? Purtroppo non so cosa accadrà e non mi concentro ancora su questo, il focus è sull’Europeo. Dipende da quale allenatore arriverà e cosa accadrà nel club. Davvero non so, ma ovviamente preferirei giocare più avanti piuttosto che stare fermo davanti alla difesa”.