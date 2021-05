Il possibile arrivo di Simone Inzaghi all’Inter potrebbe portare in dote anche il vice Lukaku. La soluzione low cost Caicedo potrebbe stuzzicare tutte le parti

Con l’addio di Antonio Conte l’Inter si prepara a rivoluzionare anche le proprie strategie di mercato. Ciononostante alcuni ruoli da migliorare restano sempre gli stessi, a partire dalle rotazioni in attacco con la caccia aperta ad un vice Lukaku che possa far di tanto in tanto tirare il fiato al gigante belga. Già il tecnico salentino aveva richiesto a più riprese l’arrivo di un calciatore con tali caratteristiche, e l’arrivo di Simone Inzaghi dovrebbe battere proprio in questa direzione. Tra i calciatori accostati nel recente passato all’Inter c’è infatti anche il laziale Felipe Caicedo, che potrebbe tornare di moda. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Inzaghi porta vice Lukaku: nel mirino Caicedo

Con Inzaghi è quindi possibile un ritorno di fiamma per Caicedo come alternativa offensiva a Lukaku, alla luce delle caratteristiche molto differenti degli attaccanti attualmente in rosa. L’Inter infatti ha giocato un’intera stagione con Sanchez alle spalle di Lautaro e Lukaku nelle gerarchie, con Pinamonti relegato a quarta punta ed impiegato solo a scudetto acquisito.

L’Inter potrebbe provare uno scambio alla pari o quasi con Vecino, che ha una valutazione superiore se non altro perché più giovane. Alla Lazio l’uruguaiano non dispiace ma visto il ‘tradimento’ di Inzaghi, Lotito potrebbe non sedersi a trattare con Inter.