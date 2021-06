Il clamoroso annuncio: ”Everton, devi prendere Conte”

Un clamoroso annuncio dall’Inghilterra potrebbe spingere l’Everton a valutare un grosso nome per sostituire Ancelotti. Secondo Kevin Campbell, ex attaccante, a Sky Sports UK avrebbe consigliato Conte per il suo ex club: ”Con l’addio di Ancelotti serve un nome di spessore per continuare il progetto. Bisogna prendere un allenatore forte e in questo momento Antonio Conte è il migliore”, ha detto

