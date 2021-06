L’Inter si guarda intorno per il dopo Hakimi, che appare come il big più sacrificabile al momento. Offerto Florenzi ma non è semplice

La nuova politica di contenimenti costi dovrebbe portare l’Inter ad almeno un sacrificio piuttosto importante. L’indiziato numero uno in questo momento resta Achraf Hakimi, tra i calciatori con maggiore mercato della rosa nerazzurra a cifre elevate. Il marocchino ex Real Madrid potrebbe finire al PSG e dal canto suo il club di Suning non perde tempo e nel caso inizia già a guardarsi intorno per l’eventuale sostituzione. All’Inter sono stati infatti accostati diversi esterni di piede destro, tra cui anche Alessandro Florenzi, che ha vissuto l’ultima annata proprio in quel di Parigi. Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, avanza Kostic per la corsia mancina | Soldi e scambio

LEGGI ANCHE >>> ‘Missione’ Atletico per Lautaro | Erede a costo zero: le ultime

Calciomercato Inter, offerto Florenzi: possibile scambio con la Juve

All’Inter è stato dunque offerto Florenzi, nome che però non intriga troppo perché poco adatto nel ruolo di tornante nel 3-5-2, oltre che per un pesante ingaggio lordo sui 6-7 milioni di euro abbinato ad una carta d’identità certamente lontana da quella di Hakimi. Per raccogliere l’eredità del marocchino si valutano profili più giovani e di prospettiva come il brasiliano Emerson Royal.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Bonolis: “Siamo come la tela di Penelope. Sul futuro ho una certezza”

Al contrario il futuro di Florenzi può essere alla Juventus, se la Roma non deciderà di puntarci di nuovo. Si parla di un clamoroso scambio tra lo stesso terzino dell’Italia e il portiere Szczesny dei bianconeri.