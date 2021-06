L’agente del giovane calciatore conferma il ritorno all’Inter. Sarà difatti il primo rinforzo per Simone Inzaghi

Le richieste di calciomercato di Simone Inzaghi, come raccontato da Interlive.it, sono in sostanza le stesse che fece Antonio Conte. Con in più il ‘sogno’ Milinkovic che però è del tutto impossibile per una serie di motivi. I piani del club nerazzurro sono comunque quelli di alleggerire il monte stipendi e al contempo ringiovanire la rosa. Come vice Bastoni, al posto di Kolarov al quale non verrà rinnovato il contratto, si valuta infatti Pirola di rientro dal prestito al Monza. In attacco, come quarta punta, quello invece di Eddie Salcedo nelle ultime due stagioni al Verona. A proposito di Verona, il sostituto di Ashley Young sarà Federico Dimarco reduce da un’annata importante proprio nel club scaligero. Considerati gli ottimi rapporti, con esso (che vantava un diritto di riscatto) Marotta e soci hanno trovato una intesa che permetterà appunto alla società targata Suning di ripendersi il classe ’97 che all’occorrenza può agire anche sul centro-sinistra della difesa a tre.

Calciomercato Inter, agente Dimarco: “Dimarco torna e resta in nerazzurro”

Il rientro di Dimarco all’Inter è stato ulteriormente confermato dal suo agente Beppe Riso, intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Radio’: “Tornerà in nerazzurro“, ha detto respingendo poi gli ultimi rumors che danno Dimarco comunque in ripartenza da Milano destinazione Torino di Juric, suo ‘mentore’ a Verona: “Nel 2021/2022 giocherà nell’Inter“.