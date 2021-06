In casa Inter nessuno è incedibile e non va sottovalutata la posizione di Milan Skriniar che ha grossi estimatori soprattutto in Spagna

L’Inter prova a blindare nei limiti del possibile alcuni top player della rosa come Barella e Lautaro, mentre deve fare i conti con la probabile partenza di Hakimi, sacrificato all’altare dei conti, senza considerare eventuali assalti per altri big della rosa. In particolare andrà tenuta sotto stretta osservazione la situazione di Milan Skriniar, che è riuscito ad imporsi alla grande nella difesa a tre di Conte di quest’anno, aggiungendo ulteriori skills al suo ottimo bagaglio tecnico e d’esperienza. Una evoluzione che fa inevitabilmente gola anche ad alcuni top club europei. Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Ancelotti a caccia di difensori: Skriniar nel mirino

In particolare è da monitorare quanto sta accadendo in casa Real Madrid. I ‘blancos’ del neo allenatore Carlo Ancelotti, hanno da sciogliere i dubbi legati al pacchetto arretrato, condizionato inevitabilmente dal mancato rinnovo di Sergio Ramos e dalla probabile partenza di Raphael Varane, in attesa della giusta proposta dalla Premier.

Urgono quindi dei rinforzi per non rimanere scoperti nella sezione dei difensori centrali. A Florentino Perez ma anche allo stesso Ancelotti piace sempre Milan Skriniar. In casa Inter nessuno è ritenuto strettamente incedibile, e slovacco è valutato sui 55-60 milioni di euro. Il Real Madrid dal canto suo potrebbe metterne sul piatto circa 35 più il cartellino dell’attaccante Mariano Diaz.