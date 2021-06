L’Inter ha detto sì, doppia operazione in uscita verso la chiusura

Galliani può sorridere, l’Inter ha detto sì. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, il club nerazzurro ha dato il via libera al ritorno al Monza di Di Gregorio e Pirola. Ieri l’Ad della società di Silvio Berlusconi è stato in sede per rinegoziare con Marotta e Ausilio il ritorno appunto dei due giovani in Brianza, alla corte di Stroppa.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, sondaggio dalla Germania per Lazaro

INTERLIVE – Calciomercato Inter, Di Gregorio e Pirola tornano al Monza: le ultime

Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

Di Gregorio dovrebbe tornare al Monza con la medesima formula, ovvero in prestito con diritto di riscatto – che può forse diventare obbligo in caso di promozione in Serie A – e controriscatto in favore dell’Inter. Pirola, invece, sempre con quella del semplice prestito, anche se Galliani e il Ds Antonelli stimano molto il classe 2002 e quindi non si può escludere un tentativo per strappare una opzione d’acquisto se non addirittura il cartellino a titolo definitivo. Del resto, come noto, il club targato Suning non può considerare nessun calciatore incedibile, giovani inclusi, poiché necessità di liquidità. Su Pirola ci sono anche club di Serie A, per questo motivo si attende ora il suo ok. Di Gregorio ha invece già dato il suo benestare alla permanenza al Monza.