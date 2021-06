Il futuro di Fabio Paratici sembra ormai indirizzato verso il Tottenham. L’ex Juventus potrebbe lanciare un doppio assalto a due gioielli dell’Inter

Nei giorni scorsi è arrivato il divorzio ufficiale tra Fabio Paratici e la Juventus, con tanto di conferenza stampa d’addio insieme al presidente bianconero Andrea Agnelli. Una separazione che dovrebbe spingere l’ex dirigente juventino a trovare ben presto una nuova sistemazione, questa volta in Premier League. Proprio dal campionato inglese dovrebbe ripartire Paratici, pronto a tornare in sella con il Tottenham, club che aveva lanciato anche timido assalto all’ex interista Conte per la panchina, salvo poi fare dietrofront. L’ex dirigente bianconero è pronto a tuffarsi nell’esperienza estera che bramava da tempo, e che così facendo potrebbe portarlo presto anche a confrontarsi nuovamente con i colleghi italiani in ottica mercato, ma da ben altra prospettiva. Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Paratici al Tottenham: doppio assalto De Vrij-Brozovic

In questo contesto infatti Paratici potrebbe riallacciare i rapporti proprio con l’ex amico e collega Beppe Marotta per provare un doppio ‘scippo’ all’Inter. L’ex juventino metterebbe nel mirino De Vrij e Marcelo Brozovic per i quali sarebbe disposto a mettere sul piatto ‘solo’ 47 milioni di euro.

Nello specifico si tratterebbe di una proposta da 22 per l’olandese, comunque interamente plusvalenza, e 25 per il centrocampista croato ancora in scadenza nel 2022, ed in attesa di conoscere il proprio futuro.