Calciomercato Inter: il futuro di Ivan Perisic è ancora in bilico e nella prossima stagione potrebbe essere lontano dai colori nerazzurro

Ivan Perisic, nonostante la più che buona stagione di ritorno all’Inter, in cui nella squadra da Antonio Conte si è adattato a fare l’esterno sinistro di centrocampo, non è sicuro che di rimanere a Milano. I nerazzurri vorrebbero monetizzare con la sua cessione, ma lui e i suoi agenti non sarebbero dello stesso avviso: proprio per questo, l’ex giocatore del Bayern Monaco potrebbe liberarsi a zero nel 2022. Per tutte le altre new CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Perisic via a zero: lotta contro il tempo, i dettagli

Ivan Perisic, che ha un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione in scadenza nel 2022, vorrebbe lasciare l’Inter a zero per accasarsi altrove senza alcun vincolo dovuto dal suo cartellino. Per fare ciò, secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’esterno croato ha la chiara intenzione di forzare la permanenza a Milano fino al prossimo anno. Dall’altra parte, i nerazzurri stanno tentando in tutti i modi di cederlo per fare spazio ad un nuovo laterale sinistro.

Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Kostic i nomi più caldi. Il Nazionale croato piace sia in Premier League, giocare in Inghilterra è un suo sogno da sempre, che in Bundesliga. In Germania non disdegnerebbe affatto un ritorno al Bayern Monaco dopo aver vinto tutto due stagioni fa con i bavaresi.