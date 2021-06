Lukaku: “Quello dopo il Siviglia è stato il momento più difficile della mia carriera”

Inter, l’attaccante Romelu Lukaku ha voluto dare la sua opinione sulla stagione appena conclusa e ha voluto spiegare da dove è arrivata la carica per arrivare alla vittoria dello Scudetto

INTER LUKAKU DICHIARAZIONI/ Durante la presentazione del video ‘I M TOGETHER’, il film sulla vittoria dello Scudetto della squadra di Antonio Conte promosso dall’Inter, c’è stato anche lo spazio per le parole sulla stagione di Romelu Lukaku. Il centravanti, ha voluto sottolineare di come quella carica e voglia di vincere, è partita dalla sconfitta in finale di Europa League con il Siviglia e ha dichiarato: “Quello dopo il Siviglia è stato il momento più difficile, penso il più difficile della mia carriera. La mattina, tre-quattro giorni più tardi, però, mi sono svegliato e mi sono detto che quest’anno avremmo vinto con questa squadra e che avrei fatto di tutto per vincere. Al primo allenamento ho visto tanti giocatori con una fame incredibile e dal primo giorno mi sono detto: quest’anno lo facciamo”. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Gli hanno domandato anche un parere su un altro momento negativo: la sconfitta nel derby di andata per 2-1 e lui ha detto: “Sapevamo che in quella partita eravamo stati noi la squadra più forte, abbiamo creato molte più occasioni di loro, però questa sfida ha dato l’energia alla squadra per iniziare il percorso verso lo Scudetto“.