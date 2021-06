Al termine dell’Europeo scioglierà le riserve a proposito del suo futuro, più precisamente di una sua permanenza oppure di un suo addio all’Inter

Dopo Conte, in attesa di Hakimi e forse di Lautaro, l’Inter rischia di veder andar via uno dei protagonisti dello Scudetto. Non parliamo di un calciatore, bensì di Lele Oriali la cui figura è stata determinante per tenere compatto l’ambiente nei mesi difficili tra stipendi non pagati e totale incertezza sul futuro societario (incertezza che rimane). Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Tuttosport’, presumibilmente dopo l’Europeo la ‘Bandiera’ nerazzurra deciderà se restare oppure no all’Inter in qualità di Club Manager. Ad oggi è più probabile che il 68enne comasco decida di mantenere solo il ruolo che ricopre nella Nazionale di Mancini, che ricordiamo ha da poco rinnovato il contratto fino al 2026.

Oriali è tornato all’Inter due anni fa, in contemporanea all’approdo di Conte – col quale c’era e c’è grande feeling, un feeling scoppiato in Nazionale – sulla panchina interista. Quasi tutta la sua vita calcistica, da giocatore e poi da dirigente, l’ha vissuta in nerazzurro. Ora sarà chiamato a fare una scelta, con Inzaghi che di certo gradirebbe averlo al suo fianco.