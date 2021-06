Calciomercato Inter: sfuma colpo a parametro zero per i nerazzurri. E’ arrivata l’ufficialità del suo approdo al Villareal, di chi si tratta

L’Inter, considerando le difficoltà economico-societarie del club, punta ad acquisti low cost in estate o, se possibile, addirittura parametri zero che possano rinforzare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Andrà fatta entro il 30 giugno una cessione onerosa, probabile parta uno tra Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, ma ciò non significa che i nerazzurri non si rinforzino: tuttavia, il primo possibile acquisto è già saltato, ovvero Aissa Mandi. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Florenzi Inter, decidono Hakimi e il Psg: ecco perché

Calciomercato Inter, Mandi al Villareal: è UFFICIALE

𝙀𝙣 𝙡𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙘𝙚𝙧𝙖 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤𝙧𝙖𝙙𝙖 𝙨𝙖𝙡𝙚 𝙪𝙣 𝙗𝙞𝙘𝙝𝙖𝙧𝙧𝙖𝙘𝙤 𝙖𝙢𝙖𝙧𝙞𝙡𝙡𝙤 𝙦𝙪𝙚 𝙛𝙡𝙞𝙥𝙖𝙨. 👉 https://t.co/B0t5VO3kwT#MandiEsGroguet pic.twitter.com/eGFkwJoN9k — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 16, 2021

Aissa Mandi al Villareal, è ufficiale. L’ex difensore del Real Betis, che aveva il contratto in scadenza nel 2021, sarebbe potuto approdare all’Inter a costo zero. Tuttavia, però, pare che i nerazzurri non abbiano mai mostrato un convincente interesse per il giocatore algerino.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Sporting al ribasso per Joao Mario, ma trattativa resta in piedi

E così è rimasto a giocare in Spagna e dalla prossima stagione sarà a disposizione dei detentori dell’ultima Europa League. Secondo ‘Marca’, aveva raggiunto un accordo con gli iberici da tempo. Ha firmato un contratto fino al 2025 ed è il secondo acquisto del club dopo Juan Foyth, ex Tottenham.