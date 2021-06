Florenzi Inter, decidono Hakimi e il Psg: le mosse del club e l’eventuale cessione del marocchino determineranno il destino del jolly romano

Florenzi Inter, decidono Hakimi e il Psg

Come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, la possibilità che Florenzi possa vestire il nerazzurro dipendono da Hakimi e dal Psg. Se i francesi riusciranno a prendere il marocchino, per il jolly romano potrebbero aprirsi le porte della Milano nerazzurra. Prelevabile per 9 milioni di euro, il mancato riscatto dei francesi si legge come un’opportunità da cogliere solo a mercato inoltrato: Florenzi non rappresenta la prima scelta proprio perché l’obiettivo principale è Hakimi.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocator