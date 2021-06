Federcalcio danese: “A Eriksen verrà impiantato un defibrillatore cardiaco”

Nota ufficiale della Federcalcio danese sulla situazione di Christian Eriksen, ricoverato al ‘Rigshospitalet’ di Copenaghen

Per Eriksen sarà necessario l’impianto di un defibrillatore cardiaco per regolare le anomalie del battito. Questo l’aggiornamento della Federcalcio danese in merito alle condizioni del giocatore dell’Inter, ancora ricoverato al’ Rigshospitalet’ di Copenaghen dopo il malore (un attacco cardiaco) in Danimarca-Finlandia di sabato scorso.

LEGGI ANCHE >>> E’ tutto fatto per il ritorno all’Inter: visite mediche e firma

“Dopo aver sottoposto Christian a diversi esami cardiaci – recita la nota ufficiale – è stato deciso che avrebbe dovuto avere un ICD (Implantable cardioverter defibrillators). Tale dispositivo è necessario dopo un attacco cardiaco causato da disturbi del ritmo. Christian ha accettato la soluzione e il piano è stato confermato anche da specialisti a livello nazionale e internazionale che consigliano tutti lo stesso trattamento. Chiediamo a tutti di dare a Christian e alla sua famiglia pace e riservatezza”.