Oggi il giocatore effettuerà le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto con l’Inter, dove è calcisticamente cresciuto

E’ davvero tutto fatto per il suo ritorno all’Inter. Manca, come si dice in questi casi, solo l’ufficialità. Anzi, prima la firma sul contratto che avverrà dopo le rituali visite mediche in programma alla clinica ‘Humanitas’ di Rozzano proprio nella giornata di oggi. Parliamo naturalmente di Alex Cordaz, 38 anni compiuti lo scorso gennaio che si appresta a far ritorno in nerazzurro sedici anni dopo il suo addio a titolo definitivo. Per lui una carriera lontano da Milano, anche se con il ‘sogno’ di tornare prima o poi, sogno che adesso sta per realizzarsi.

Calciomercato Inter, contratto di un anno per Cordaz

Il Crotone, in cui ha militato per sei anni diventandone poi il capitano, lo ha lasciato libero di riabbracciare l’Inter, senza quindi chiedere alcunché per il suo cartellino. “Appena ci è arrivata la proposta dell’Inter non abbiamo esitato a liberarlo. Questo ritorno è per lui il coronamento della carriera”, ha detto giorni fa il Ds dei calabresi Ursino ai microfoni di ‘Radio Sportiva’. Cordaz si legherà al club targato Suning con un contratto annuale, dunque con scadenza giugno 2022, prendendo in rosa il posto di Padelli passato all’Udinese.