Hamsik: “Non vedo alcun problema, Skriniar è uno dei cinque migliori centrali al mondo”

Inter, l’ex giocatore del Napoli Marek Hamsik ha difeso il suo compagno di nazionale Milan Skriniar dall’accusa formulata da un giornalista che il difensore fosse lento. La risposta del centrocampista è stata perentoria

INTER HAMSIK ‘DIFENDE’ SKRINIAR/ Domani alle ore 15 si disputerà Svezia-Slovacchia partita importantissima e valida per la seconda giornata del gruppo E che comprende anche Spagna e Polonia. Un pareggio porterebbe probabilmente la squadra del tecnico Tarkovic ai quarti di finale, mentre costringerebbe la formazione del nord Europa a giocarsi il tutto per tutto con la Polonia all’ultima giornata. Il calciatore della squadra dell’Europa dell’est Marek Hamisik, ha voluto difendere il suo compagno di squadra Milan Skriniar, durante la conferenza stampa di presentazione della partita.

Durante l’intervista, qualcuno aveva fatto notare che il calciatore nerazzurro non fosse propriamente un fulmine di guerra, per usare un eufemismo, ma l’ex giocatore partenopeo ha stoppato tutto sul nascere rispondendo così: “E’ abbastanza veloce per il ruolo che fa, sa leggere molto bene le situazioni e ha una buona tecnica. Non vedo alcun problema, è uno dei cinque migliori centrali al mondo”.