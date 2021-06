Hakimi viaggia spedito verso l’addio all’Inter. Per il marocchino è sempre duello tra Paris Saint-Germain e Chelsea. Ecco le ultime novità

Non ci sono dubbi, sarà Achraf Hakimi il sacrificato eccellente (l’unico?) dell’Inter sull’altare del bilancio e soprattutto della liquidità che adesso manca nelle casse nerazzurre. Per il marocchino è sempre duello tra Paris Saint-Germain e Chelsea. Quest’ultimo si è detto disposto, come circola già da giorni, all’inserimento di una o più contropartite: i nomi messi sul tavolo sono quelli di Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Zappacosta e Christensen. Piacciono i primi due, ma va capito fino a che punto andrebbe ad abbassarsi l’offerta cash con l’aggiunta di calciatori. Il 30enne spagnolo ex Fiorentina è forse il preferito per ragioni tecnico-tattiche, ma ricordiamo che ha un ingaggio da ben 6 milioni di euro netti, circa 9 lordi sfruttando il Decreto Crescita, cifre non di poco conto per un club come l’Inter che ha come obiettivo la riduzione del monte ingaggi.

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ i parigini sono intenzionati a rilanciare puntando al ri-sorpasso definitivo ai danni di Abramovich: il Ds Leonardo potrebbe alzare l’offerta fino a circa 70 milioni di euro, avvicinandosi alle richieste di Marotta e soci, i quali continuano a preferire un affare senza contropartite.

Hakimi andrà sicuramente via, come confermato dal suo agente Alejandro Camano che è lo stesso pure di Lautaro Martinez. Per l’attaccante argentino, che ha rifiutato il rinnovo del contratto dopo che coi precedenti agenti era stata raggiunta un’intesa, non sono però fin qui arrivate proposte significative. E forse mai arriveranno, soprattutto dalla Spagna dove il classe ’97 piace moltissimo. Real Madrid, Barcellona e Atletico: nessuna delle tre, ad oggi, non sembra nelle condizioni economiche di poter formulare un’offerta da 70-80 milioni per il cartellino dell’ex Racing. Occhio semmai alla Premier, in particolare al Manchester City chiamato a sostituire Aguero, oppure allo stesso Chelsea.