Inter: possibilità per il difensore nerazzurro Bastoni dal 1′ questa sera in Italia-Galles. L’ostacolo più grande è a dir poco evidente

Oggi potrebbe essere davvero un giorno speciale per Alessandro Bastoni, che secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ può partire dal 1′ contro il Galles, match in programma questa sera alle ore 18. Non avrà però vita facile. Sul centro-destra, dove proverà a difendere la porta coperta da Gigio Donnarumma, ci sarà Gareth Bale.

Il cit della Nazionale italiana Roberto Mancini potrebbe lasciare riposare Acerbi in vista degli ottavi di finale, dato che per la prima sfida ad eliminazione diretta della competizione non è sicuro il ritorno in campo di Giorgio Chiellini. E così può arrivare una chance davvero notevole per Bastoni, lanciato da Antonio Conte oltre un anno fa e oggi pronto a far bene al debutto in una competizione internazionale con l’Italia.