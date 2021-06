Marchisio: “Bastoni titolare in Nazionale contro il Galles opzione intrigante e affascinante”

Inter, l’ex centrocampista Claudio Marchisio vede molto positivamente la possibilità di vedere in campo sin dall’inizio nella sfida dell’Italia con il Galles il giovane difensore nerazzurro Alessandro Bastoni

INTER MARCHISIO SU BASTONI/ Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, sfida tra Italia e Galles che vale il primo posto del Girone A dell’Europeo 2021. Alla Nazionale di Roberto Mancini, basta il pareggio con la squadra britannica per passare il turno davanti a tutti. L’ipotesi che il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni possa partire dal primo minuto è definita “Intrigante e affascinante” dall’ex centrocampista Claudio Marchisio, durante la sua ospitata nel programma di Raidue ‘Dribbling Europei’.

L’ex calciatore ha poi aggiunto: “Si tratta di un giocatore giovane che è cresciuto tantissimo nell’ultimo anno e che ha dimostrato anche in nazionale di poterci stare alla grande. Potrebbe essere una soluzione anche al posto di Chiellini infortunato e per fare riposare Acerbi“. Per il difensore, qualora dovesse scendere in campo, non sarà una partita facile visto che dovrà probabilmente limitare un calciatore come Gareth Bale, che nelle due precedenti partite contro Svizzera e Turchia ha dimostrato di essere in forma.