Calciomercato Inter: Calhanoglu ad un passo dal vestire nerazzurro dopo essere stato 4 anni al Milan. Lo conferma lui stesso, i dettagli

Come detto, Hakan Calhanoglu è praticamente un giocatore dell'Inter. Ha infatti trovato l'accordo con i nerazzurri dopo aver passato ben quattro stagioni al Milan. Una trattativa sorprendente, considerando le dinamiche. Molto probabilmente, anche quanto accaduto a Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia ha contribuito ad accelerare l'operazione. Ad ogni modo, anche se mancano ancora firma e ufficialità, il suo approdo in nerazzurro lo ha confermato lo stesso centrocampista turco.

Calciomercato Inter, Calhanoglu: “Ho trovato un accordo con i nerazzurri, firmo domani”

Hakan Calhanoglu all’Inter, lo ha confermato lui stesso ai microfoni del giornalista di ‘TRT Sport’ Ibrahim Kirkayak dichiarando molto semplicemente: “Ho trovato l’accordo con l’Inter, rimarrò a Milano. Firmo domani”.

Il giocatore, in scadenza di contratto il 30 di questo mese, diventerà tra pochi giorni, se non ore, un nuovo giocatore dei nerazzurri firmando un triennale da ben 5 milioni di euro più uno di bonus a stagione. Le visite mediche sono previste nella giornata di domani. Tutto confermato, quindi: il primo colpo di mercato lo ha affondato Beppe Marotta.