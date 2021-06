Settimana decisiva per la chiusura dell’operazione che consentirà di dare ossigeno alle casse dell’Inter e al suo bilancio

La telenovela Hakimi dovrebbe chiudersi in questa settimana o al massimo all’inizio della prossima, il tutto per consentire all’Inter di iscivere l’operazione nel bilancio in scadenza per l’appunto alla fine del mese di giugno. Stando alle ultime indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’, è atteso a giorni in quel di Milano Leonardo, il Ds del Paris Saint-Germain. Si tratterà eventualmente di un vero e proprio blitz per provare a sorpassare definitivamente il Chelsea e a chiudere l’affare. Il dirigente dei transalpini deve alzare l’offerta ad almeno 70 milioni di euro per strappare l’ok dei dirigenti nerazzurri, che in contemporanea trattano coi ‘Blues’. La proposta degli inglesi è inferiore lato cash, ma prevede un giocatore come Marcos Alonso che è molto gradito a Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Psg avanti per Hakimi: ecco perché

Psg o Chelsea per Hakimi? Per il quotidiano romano i favoriti restano i francesi se non altro perché sono i preferiti di Hakimi e con lui hanno già un accordo sulla base di un contratto quinquennale da 8 milioni di euro netti a stagione. Un totale, insomma, di 40 milioni.