In casa Inter si discute dell’eredità di Achraf Hakimi. Il preferito di Simone Inzaghi non può che essere Lazzari, l’alternativa targata Euro2020

Non ci sono dubbi e lo abbiamo scritto a tempo debito: Manuel Lazzari prima scelta di Simone Inzaghi per il dopo Hakimi. Il laterale di Valdagno è stato uno dei suoi ‘fedelissimi’ alla Lazio e sarebbe il profilo perfetto per il 3-5-2. L’arrivo di Sarri in biancoceleste può spingerlo sul mercato perché il toscano non lo considera congeniale al 4-3-3, ma questo non vuol dire che per i nerazzurri possa essere una passeggiata portarselo a casa. Sentitosi ‘tradito’ dal neo allenatore interista, Lotito potrebbe infatti sparare una cifra importante, 20-25 milioni di euro almeno che la dirigenza interista non sembra così propensa a tirare fuori per il sostituto del laterale marocchino.

Ecco perché ad oggi vengono prese in considerazione anche se non soprattutto altre piste, al di là di quella rappresentata da Emerson Royal. In particolare la pista che conduce a Denzel Dumfries, olandese di 25 anni che si sta mettendo in grande mostra a Euro2020. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, c’è il benestare dello stesso Inzaghi all’eventuale acquisto del classe ’96, capitano del Psv Eindhoven.

Calciomercato Inter, Inzaghi dà l’ok per Dumfries: ecco l’ostacolo

Dumfries è gestito da Raiola e, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, avrebbe una clausola risolutiva da 15 milioni di euro. Parliamo di una cifra accessibile, difatti il vero ostacolo è la concorrenza di Bayern Monaco e altri grandi club europei, una concorrenza aumentata proprio per via delle sue ottime prestazioni all’Europeo.