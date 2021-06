Hakimi è approdato all’Inter l’estate scorsa per circa 42 milioni di euro più bonus. I nerazzurri sono obbligati a cederlo per fare cassa

Hakimi viaggia spedito verso il Paris Saint-Germain. L’Inter si aspetta un blitz dei parigini per chiudere una volta per tutte l’operazione. Leonardo dovrebbe alzare l’offerta a 70-75 milioni di euro bonus inclusi, strappando così il definitivo via libera da parte del club nerazzurro. In corsa resta il Chelsea, che però mette sul piatto meno di 60 milioni e una contropartita tecnica. Nella fattispecie Marcos Alonso, che all’Inter piace molto seppur in viale della Liberazione si continui a preferire una cessione solo cash poiché c’è l’esigenza di riempire le casse il più possibile. I francesi sono avanti pure perché avrebbero un accordo col marocchino sulla base di un quinquennale da circa 8 milioni di euro a stagione. Fatti due calcoli rapidi, per il classe ’98 il PSG potrebbe investire qualcosa come 115 milioni di euro.

Calciomercato Inter, anche il Barcellona pensa ad Hakimi

Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, ad Hakimi è interessato anche il Barcellona (per il 3-4-3 di Koeman, del resto, sarebbe perfetto), ma ad oggi i blaugrana – che con l’agente Camano chiacchierano anche per Lautaro – sono del tutto impossibilitati a mettere sul piatto la cifra che chiedono Marotta e soci.