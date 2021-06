Hakan Calhanoglu lascia il Milan per l’Inter a costo zero. Dopo le visite si legherà al club nerazzurro con un contratto triennale

Hakan Calhanoglu ha iniziato le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano. Dopo averle terminate, il trequartista turco si sposterà al Centro Coni per ottenere l’idoneità sportiva. Presumibilmente nel pomeriggio l’ormai ex Milan si recherà poi in sede per firmare il contratto da 5,5-6 milioni bonus inclusi che lo legherà all’Inter per i prossimi tre anni, con opzione per una ulteriore stagione. Il ventisettenne sostituirà Christian Eriksen.