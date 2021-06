Voci dalla Spagna di un interesse concreto dell’Inter per Jordi Alba, terzino mancino spagnolo in forza al Barcellona

Stamane il ‘Mundo Deportivo’ ha parlato di un forte interesse dell’Inter, con tanto di trattativa già avviata con il possibile coinvolgimento di contropartite tecniche, per Jordi Alba. Le informazioni raccolte da Interlive.it, però, respingono con forza questa indiscrezione di calciomercato. In primo luogo perché il 32enne spagnolo guadagna la bellezza di 8 milioni di euro netti a fronte di un contratto blindatissimo visto che scade a giugno 2024, in secondo perché – come già dichiarato dal diretto interessato – il classe ’89 intende chiudere la propria carriera con la maglia blaugrana che indossa dal 2012.