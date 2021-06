Inter sempre a caccia di uno specialista per la corsia mancina. Dalla Spagna lanciano il nome di un calciatore in forza al Barcellona

Stando al ‘Mundo Deportivo’ l’Inter guarda in casa del Barcellona per rinforzare la corsia mancina. E’ noto che i nerazzurri siano in cerca di uno specialista del ruolo, ma solo da stamane entra in scena il nome di Jordi Alba. Per il quotidiano catalano è il 32enne spagnolo, attualmente agli Europei con la ‘Roja’, l’obiettivo numero uno di Marotta e soci. Il club blaugrana non lo ritiene incedibile, ma di certo non ha intenzione di regalarlo considerato che il contratto scade a giugno 2024. A quanto pare il club targato Suning, notoriamente privo di un vero e proprio budget per il calciomercato, sta provando a portare a termine l’operazione attraverso l’inserimento di qualche contropartita. Da evidenziare l’ostacolo ingaggio: il classe ’89, dal 2012 in Catalogna, guadagna ben 8 milioni netti.

Calciomercato Inter, smentite su Jordi Alba: ecco la priorità per la corsia mancina

Da ‘Sky Sport’ arrivano comunque delle smentite sull’interesse dell’Inter per Jordi Alba. L’obiettivo primario dei nerazzurri per la corsia mancina rimarrebbe Marcos Alonso del Chelsea, in sfida con il Psg (francesi molto avanti) per Hakimi. Lo spagnolo ex Fiorentina potrebbe essere acquistato al di fuori dell’operazione per il laterale marocchino.