Alessandro Bastoni ha da poco rinnovato il contratto con l’Inter fino a giugno 2024. Il classe ’99 è ora impegnato a Euro2020 con l’Italia di Mancini

E’ ancora Jordi Alba il protagonista del calciomercato Inter. Dopo il ‘Mundo Deportivo’ tocca a ‘ESPN’ associarlo ai nerazzurri: l’emittente sostiene che il Barcellona sia pronto a chiudere l’operazione con il club targato Suning. Una operazione di scambio, ma non con uno tra Skriniar, Lautaro e Brozovic come paventato stamane dal quotidiano catalano, bensì con Alessandro Bastoni. Se l’Inter dovesse dare il via libera, l’affare andrebbe in porto. Perlomeno non del tutto, perché per la medesima fonte il 32enne spagnolo non ha alcuna intenzione di lasciare i blaugrana. E questa è una conferma pressoché totale di quanto scritto ieri da Interlive.it, ossia che il classe ’89 intende proseguire la sua avventura al Barça. Di più, chiudere proprio la carriera in Catalogna.

Calciomercato Inter, Bastoni via solo con un’offerta indecente

Tornando su Bastoni, è comunque del tutto impossibile che l’Inter accetti di privarsene, per di più in cambio di un ultratrentenne con ingaggio – ricordiamo – di 8 milioni di euro netti. Il classe ’99 ora agli Europei ha appena rinnovato fino a giugno 2024, solo una proposta cash indecente potrebbe spingere i nerazzurri a privarsene.