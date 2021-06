Continuano le voci riguardanti Jordi Alba e la volontà dell’Inter di regalarlo a Simone Inzaghi. Oggi spuntano tre folli ipotesi di scambio

In Spagna insisitono sulla volontà dell’Inter di mettere le mani su Jordi Alba, stando alle loro informazioni il prescelto di Marotta e soci per rinforzare la corsia mancina. A scriverne è sempre il ‘Mundo Deportivo’, che stamane sottolinea come i nerazzurri siano pronti a chiudere l’operazione attraverso uno scambio. Il quotidiano spagnolo fa tre ipotesi ‘assurde’ di ‘baratto’, tutte messe in campo dall’Inter: scambio con Skriniar, scambio con Lautaro Martinez, infine scambio con Marcelo Brozovic. Ecco perché le abbiamo definite assurde, ma potevamo dire anche folli perché solo un folle sarebbe disposto a sacrificare questi giocatori per un terzino sì bravo ma di ben 32 anni.

Calciomercato, Jordi Alba-Inter: ecco la situazione

Come spiegato poi ieri da Interlive.it, Jordi Alba ha uno stipendio da ben 8 milioni di euro netti totalmente fuori dai canoni del club targato Suning. Inoltre, come ci ha confermato una fonte a lui vicina, il Nazionale spagnolo intende chiudere la sua carriera in maglia blaugrana.