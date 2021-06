Calciomercato Inter: il futuro di Joao Mario è tutt’altro che ad un passo dall’essere risolto. Interlive prova a fare chiarezza, i dettagli

Joao Mario, nonostante il forte interesse dello Sporting Lisbona, è ancora un giocatore dell’Inter. Non è ancora arrivato l’accordo definitivo ma, anzi, addirittura un distacco tra le parti con i nerazzurri pronti a guardarsi attorno in tal senso. Fra le squadre a cui piace il centrocampista, c’è anche una rivalissima dello Sporting: il Benfica. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Joao Mario piace anche al Benfica: ESCLUSIVO INTERLIVE

Non solo Sporting Lisbona, anche il Benfica è interessato a Joao Mario, senza dimenticare Villareal e Nizza. Il centrocampista portoghese fa certamente gola a tante squadre in Europa. E a questi si è aggiunto una delle più grandi rivali dello Sporting Lisbona, il Benfica. Certo, da vedere se il giocatore di proprietà dell’Inter accetterà di ‘tradire’ il club che tifa e in cui è stato in prestito nell’ultima stagione.

Tuttavia, però, quest’ultima è andata al ribasso offrendo poco e facendo arrabbiare sia l’entourage del giocatore che i nerazzurri. Le trattative si sono infatti interrotte, con la ‘Beneamata’ che chiede circa 8 milioni di euro per il cartellino del calciatore onde evitare una minusvalenza. Proprio per questo, non è impossibile immaginare una nuova destinazione per il giocatore iberico: nemmeno se si tratta della rivale di sempre della tua squadra del cuore