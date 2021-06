Lovren: “Brozovic prima delle finali dei Mondiali, ha mangiato due chili di salame e non solo”

Inter, Dejan Lovren, compagno di squadra nella Nazionale croata di Marcelo Brozovic ha raccontato un curioso aneddoto su di lui e il cibo

Curioso aneddoto su Marcelo Brozovic, raccontato dal suo compagno in nazionale Dejan Lovren in un podcast nel sito della Federcalcio croata. Queste le sue parole: “Non so come faccia. Prima delle finali dei Mondiali, ha mangiato due chili di salame, due croissant, ha bevuto coca cola… E ha corso 15 chilometri senza problemi. Quando gli chiedo come può farlo, indica il cielo e dice solo “salame, salame“. Se mangiassi qualcosa del genere, non tornerei in me per quattro giorni”. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Dopo queste dichiarazioni, tutti gli stereotipi contrari all’assunzione esagerata di questo alimento potrebbero vacillare, visto anche le ottime doti di maratoneta del centrocampista nerazzurro. Mediamente il giocatore percorre almeno 12 chilometri a partita, ed è ai primi posti tra i calciatori della nostra serie A.