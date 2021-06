Inter: Cassano dopo la vittoria con l’Austria dell’Italia ha detto la sua sul percorso degli azzurri. Poi ennesima ‘stoccata’ a Lukaku

Antonio Cassano, alla ‘BoboTV’, ha parlato della vittoria dell’Italia sull’Austria (2-1) che ai quarti di finale dell’Europeo potrebbe incontrare il Belgio di Romelu Lukaku. E a proposito del centravanti belga, l’ex giocatore italiano gli ha lanciato un’altra frecciatina:

“Adesso iniziano i problemi veri per l’Italia: Portogallo o Belgio ai quarti e poi Spagna o Francia in semifinale. Il successo con l’Austria? Mi è tornata in mente la partita del 2006 contro l’Australia: la partita peggiore di questa Nazionale. Lukaku? Secondo me non sa che ci sono attaccanti migliori di lui: ha dimenticato Lewandowski, Suarez, Agüero, Kane”.