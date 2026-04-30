Svolta a destra Inter, se salta Palestra ne arrivano due: ecco i nomi

Il piano di mercato di Marotta e Ausilio con le probabili cessioni di Dumfries e Luis Henrique in estate

L’Inter è pronta a rivoluzionare la sua rosa nella sessione estiva di calciomercato. In particolare la fascia destra potrebbe cambiare del tutto rispetto a quella attuale. A parte Darmian che andrà via in scadenza di contratto, a partire potrebbe essere anzitutto Denzel Dumfries, che ha una clausola di rescissione da 25 milioni di euro che fa gola al Liverpool. In Premier, ma anche in Ligue 1 e in Turchia, ci sono estimatori anche per Luis Henrique.

Il sogno in entrata risponde al nome di Marco Palestra. Dopo una stagione in prestito al Cagliari, l’esterno destro della Nazionale azzurra tornerà all’Atalanta. Da capire se i bergamaschi vorranno tenerlo o cederlo a carissimo prezzo (si parla di 40-50 milioni di euro). Affare tutt’altro che semplice per l’Inter, che però ci proverà. In caso di successo, come vice si punterebbe su un colpo a costo zero come Celik della Roma o promuovere Kamate dall’Under 23.

Il piano B se salta Palestra è quello di prendere due giocatori nuovi in quel ruolo, per una spesa complessiva inferiore ai 50 milioni che si punta a incassare da Dumfries e Luis Henrique. Un profilo più difensivo come l’inglese Brooke Norton-Cuffy del Genoa ed uno più offensivo come il francese Moussa Diaby dell’Al Ittihad. Staremo a vedere.