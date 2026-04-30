Svolta a destra Inter, se salta Palestra ne arrivano due: ecco i nomi

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Il piano di mercato di Marotta e Ausilio con le probabili cessioni di Dumfries e Luis Henrique in estate

L’Inter è pronta a rivoluzionare la sua rosa nella sessione estiva di calciomercato. In particolare la fascia destra potrebbe cambiare del tutto rispetto a quella attuale. A parte Darmian che andrà via in scadenza di contratto, a partire potrebbe essere anzitutto Denzel Dumfries, che ha una clausola di rescissione da 25 milioni di euro che fa gola al Liverpool. In Premier, ma anche in Ligue 1 e in Turchia, ci sono estimatori anche per Luis Henrique.

Calciomercato Inter, doppio colpo se salta Palestra
Palestra obiettivo di mercato dell’Inter (foto Ansa) – Interlive.it

Il sogno in entrata risponde al nome di Marco Palestra. Dopo una stagione in prestito al Cagliari, l’esterno destro della Nazionale azzurra tornerà all’Atalanta. Da capire se i bergamaschi vorranno tenerlo o cederlo a carissimo prezzo (si parla di 40-50 milioni di euro). Affare tutt’altro che semplice per l’Inter, che però ci proverà. In caso di successo, come vice si punterebbe su un colpo a costo zero come Celik della Roma o promuovere Kamate dall’Under 23.

Il piano B se salta Palestra è quello di prendere due giocatori nuovi in quel ruolo, per una spesa complessiva inferiore ai 50 milioni che si punta a incassare da Dumfries e Luis Henrique. Un profilo più difensivo come l’inglese Brooke Norton-Cuffy del Genoa ed uno più offensivo come il francese Moussa Diaby dell’Al Ittihad. Staremo a vedere.