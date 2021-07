Coppa Italia: Mediaset beffa la Rai e si prende i diritti tv della competizione

Inter, i diritti tv della Coppa Italia dopo essere stati sempre detenuti dalla Rai vengono acquisiti da Mediaset. Buone notizie anche per le casse della Figc.

Colpo a sorpresa da parte di Mediaset che beffa la Rai ed ottiene i diritti tv sia in chiaro che in pay della Coppa Italia e della Supercoppa italiana, per la modica cifra di 48,2 milioni di euro all’anno. La Rai si è dovuta accontentare solamente dei diritti radiofonici con un’offerta di soli 400.000 euro. Per la serie A è comunque un’operazione importante visto che questo contratto, oltre a permettergli di incassare 48,6 milioni di euro annui totali, va ad aumentare gli accordi dei trienni precedenti.

Vediamo nel dettaglio la situazione: introiti aumentati del 27% rispetto al triennio 2018/21 nel quale la Rai versò nelle casse della Figc 35 milioni di euro annui, mentre in quello precedente 2015/18 furono meno della metà cioè 22 milioni di euro. Nella prossima stagione sarà una coppa Italia più snella, con solo 44 squadre partecipanti così suddivise: le 20 di serie A e di serie B e soltanto quattro della Lega Pro.