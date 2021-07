Inter: dopo addio a Pirelli c’è grande attesa per il nuovo sponsor dei nerazzurri. Non ci sono dubbi su provenienza e settore di appartenenza

Da oggi inizia una nuova era per l’Inter. Dopo 26 anni, Pirelli non sarà più il main sponsor dei nerazzurri. Ad ogni modo, la ‘Beneamata’ non rimarrà a bocca asciutta e infatti, ad inizio luglio, annuncerà il nuovo principale partner che a partire dalla prossima stagione accompagnerà il ‘Biscione’ in tutte le partite.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Paratici torna alla carica | Scambio alla pari: Marotta ha deciso

I contatti per il nuovo sponsor vanno avanti da mesi ma sono stati rallentati dal Covid e dai problemi economici del club superati in parte anche grazie ai soldi arrivati dal fondo Oaktree. E sarà proprio americano il nuovo marchio, in particolare un’azienda del settore tecnologico. Una svolta rispetto al passato necessaria per il futuro del club.