Calciomercato Inter: in Inghilterra sono sicuri che sia pronta un’offerta da paura per Romelu Lukaku. La cifra è veramente spaventosa

Romelu Lukkau, anche agli Europei di calcio, ha dimostrato tutte le sue migliori qualità trascinando il Belgio ai quarti di finale dove i ‘Diavoli Rossi’ incroceranno l’Italia di Roberto Mancini. Il centravanti belga, che in questa stagione ha raggiunto numeri ancora più impressionanti della precedente, rischia però di ritrovarsi in mezzo a tante voci di mercato: il Chelsea infatti sarebbe disposto a spendere 105 milioni di euro per accaparrarselo. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Paratici torna alla carica | Scambio alla pari: Marotta ha deciso

Calciomercato Inter, 105 milioni per Lukaku: è il ‘regalo Champions’ per Tuchel

Secondo quanto riportato da ‘CaughtOffside.com’, il Chelsea avrebbe preparato un’offerta veramente monstre per accaparrarsi Romelu Lukaku: 105 milioni di euro per convincere l’Inter a lasciare andare quello che è stato il miglior calciatore della Serie A 2020/21. Una cifra da paura che farebbe tentennare chiunque. Si tratterebbe del ‘regalo Champions League‘ per l’allenatore Thomas Tuchel, oltre al rimpiazzo adeguato dopo il deludente investimento di 65 milioni di Timo Werner.

LEGGI ANCHE>>> ESCLUSIVO | Inter, offerta di scambio da Barcellona: i dettagli

Romelu, che in passato era già stato ai ‘Blues’, però ha più volte ribadito che sta bene a Milano dove ha raggiunto il livello più alto di tutta la sua carriera fino ad ora. Nonostante le difficoltà economiche della ‘Beneamata’, quindi, anche di fronte ad una proposta del genere la permanenza di Lukaku, che è già stato chiamato da Simone Inzaghi per essere rassicurato sul futuro, è fuori discussione: anche perché il club vuole mantenere un determinato livello di competitività, problemi economici o meno.