Calciomercato Inter: il futuro di Radja Nainggolan in nerazzurro sembra ormai definitivamente segnato. I dettagli dei nuovi sviluppi

Radja Nainggolan è stata una delle più grandi delusioni degli ultimi anni per l'Inter e gli interisti. Arrivato quasi come un eroe nell'estate del 2018 e voluto fortemente da Luciano Spalletti, sia con il tecnico toscano che con Antonio Conte non è riuscito a ripetere le grandi prestazioni mostrate in precedenza alla Roma. Dopo una serie di prestiti, il suo passaggio al Cagliari pare essere una vera e propria formalità.

Calciomercato Inter, Nainggolan al Cagliari: tutto (quasi) risolto

Secondo ‘La Nuova Sardegna’, è ormai ad un passo la definitiva permanenza di Radja Nainggolan al Cagliari. Le parti sono vicinissime a raggiungere l’accordo che vedrà così il centrocampista belga dire addio all’Inter. Come spiegato dal portale sardo, la ‘Beneamata’ avrebbe accettato di pagare una buonuscita da un milione di euro al ‘Ninja’, risparmiando così sul pesante ingaggio del giocatore (4,5 milioni netti all’anno).

Al Cagliari pronto un biennale per lui. Se si pensa che l’operazione per portarlo al ‘Biscione’ aveva superato i 40 milioni di euro complessivi, finisce una storia davvero amara: per l’Inter come per il giocatore.