Calciomercato Inter: Giacomo Raspadori, dall’idolo Sergio Aguero al grande tifo per i nerazzurri. Chi è il gioiello del Sassuolo, i dettagli

Giacomo Raspadori è un giocatore veramente pieno di talento. Non per niente è diventato uno degli obiettivi di mercato dell’Inter che, però, ci proverebbe seriamente solo in caso di addio di Lautaro Martinez. Ad oggi operazione davvero complicata, soprattutto considerando le difficoltà economiche del club. Ma chi è Giacomo Raspadori? Scopriamolo meglio. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, chi è Raspadori: tifa la squadra che tifi tu e il ct Mancini ci va matto

Giacomo Raspadori, nato il 18 febbraio 2000 a Bentivoglio in provincia di Bologna e cresciuto a Castel Maggiore, ha iniziato a giocare a 8 anni a calcio e si è subito messo in mostra tanto che dopo un anno è entrato a far parte del settore giovanile del Sassuolo. Con gli emiliani ha fatto tutta la gavetta fino ad arrivare a esordire in prima squadra nel 2018/19. Nel 2020/21 ha avuto più chance, come ad esempio in una partita contro il Milan dove ha messo a segno una doppietta decisiva.

Ha un profilo Instagram in cui conta 27.000 follower. Calcisticamente si ispira a Sergio Aguero. Ha ricevuto diverse convocazioni nella Nazionale italiana, prima con l’Under 21 e poi quella maggiore con il ct Roberto Mancini che ha voluto puntare su di lui per gli Europei. Infine, è tifoso dell’Inter da sempre: in caso di addio al Sassuolo per approdare ai nerazzurri, il talento italiano difficilmente avrebbe qualche ripensamento…