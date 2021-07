Giacomo Raspadori è senza ombra di dubbio tra i giocatori più promettenti dell’intero panorama italiano. Classe 2000 e attaccante del Sassuolo , piace a molti club tra cui l’ Inter che sarebbe intenzionata a fare un tentativo per accaparrarselo considerati anche gli ottimi rapporti con i neroverdi. Il suo approdo, però, sarebbe in ottica 2022. Per tutte le altre news CLICCA QUI .

Giacomo Raspadori nel mirino. Non per la stagione che sta per iniziare, ma in vista della prossima. Anche perché l’unico big destinato a partire, scanso novità importanti, è Achraf Hakimi in direzione Psg. L’Inter vorrebbe bruciare la forte concorrenza sul Nazionale italiano e, come detto in precedenza, gli ottimi rapporti con il Sassuolo potrebbero aiutarla in tal senso. L’idea sarebbe quella di cautelarsi in caso di cessione di Lautaro Martinez che piace tanto in Spagna al Barcellona, ma anche ad Atletico Madrid e Real Madrid. Per questo motivo Marotta e colleghi starebbero cercando di bloccarlo subito, con il costo del cartellino che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Ciò per evitare proprio che qualcun altro si interessi al giocatore o che il suo stesso prezzo salga. Come blindarlo, nonostante i problemi economici del club? Ci sono alcuni giovani che potrebbero veramente convincere gli emiliani. Basti pensare a Pirola, vicino a tornare al Monza, ma anche Sebastiano Esposito. Questi i nomi che sembrano convincere maggiormente il Sassuolo, anche se nelle varie discussioni si è parlato anche di Martin Satriano e Cesare Casadei. In ogni caso, comunque, l’allenatore Simone Inzaghi avrebbe dato l’ok all’operazione di mercato.