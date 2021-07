Inter: le difficoltà economiche non riguardano solo i nerazzurri e di questo hanno parlato anche alla Sampdoria nella giornata di oggi

La cessione di Achraf Hakimi al Psg causa difficoltà economiche, manca soltanto l’ufficialità, ha messo ancora più incertezza intorno al progetto dell’Inter che andrà avanti con Simone Inzaghi. Di questo ha parlato anche Enrico Castanini, membro del CdA della Sampdoria ai microfoni di ‘TeleNord’:

LEGGI ANCHE>>> Inter e Juve tagliate fuori | Scambio e addio

“La situazione è oggettivamente brutta per tutto il calcio italiano, sarà un mercato difficile. Io non me ne occupo ma mi sembra che tutte le squadre italiane abbiano problemi, compresa l’Inter che ha vinto lo scudetto e deve vendere i giocatori e ridurre gli ingaggi. Sono convinto che si farà tutto il possibile per mantenere una sana gestione e aggiungo che come società non siamo certo tra le peggiori della Serie A”.